Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Slovénie
  3. Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano
  4. Résidentiel
  5. Maison de ville

Maisons de ville à vendre en Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Slovénie

Maison de ville Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Maison de ville dans Piran Pirano, Slovénie
Maison de ville
Piran Pirano, Slovénie
Nombre de salles de bains 2
Surface 64 m²
Une petite maison de ville avec une terrasse à quelques pas de la côte Adriatique !La maison…
$308,658
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Slovénie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller