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Maisons avec garage à vendre en Upravna Enota Ljubljana, Slovénie

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Ljubljana
21
Medvode
4
1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans Upravna Enota Ljubljana, Slovénie
Maison 3 chambres
Upravna Enota Ljubljana, Slovénie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 254 m²
Nombre d'étages 3
A vendre: une maison en terrasse contemporaine dans la communauté résidentielle bien planifi…
$1,45M
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Agence
AGENCIJA Elite
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Bon marché
Luxe
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