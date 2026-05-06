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Maisons avec terrasse à vendre en Upravna enota Koper Unita amministrativa Capodistria, Slovénie

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Koper
9
1 propriété total trouvé
Maison 4 chambres dans Koper, Slovénie
Maison 4 chambres
Koper, Slovénie
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
We are selling a superior detached house in Koper, located in a quiet location. The house wa…
$2,28M
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Agence
AGENCIJA Elite
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Caractéristiques des propriétés en Upravna enota Koper Unita amministrativa Capodistria, Slovénie

avec Garage
avec Jardin
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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