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Hôtels à vendre en Rogaska Slatina, Slovénie

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1 propriété total trouvé
Hôtel 1 241 m² dans Rogaska Slatina, Slovénie
Hôtel 1 241 m²
Rogaska Slatina, Slovénie
Surface 1 241 m²
Nombre d'étages 4
Apart-hotel dans le centre d'une station médicale toute l'année avec une renommée mondiale!E…
$3,07M
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