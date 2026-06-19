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Villas à vendre en Kranj, Slovénie

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1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Kranj, Slovénie
Villa 4 chambres
Kranj, Slovénie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 397 m²
Nombre d'étages 2
Dans un emplacement privilégié et haut de gamme à Kranj, nous vous proposons une propriété c…
$2,35M
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Agence
AGENCIJA Elite
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