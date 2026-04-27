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Appartements à vendre en Hrpelje Kozina, Slovénie

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2 propriétés total trouvé
Appartement 1 chambre dans Vrhpolje, Slovénie
Appartement 1 chambre
Vrhpolje, Slovénie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 66 m²
Sol 1/2
VITA VRHPOLJE, Vipava Vallée, appartement n° 5, 64.60 m2, 2 pièces, nouvelle construction.Da…
$280,156
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Agence
AGENCIJA Elite
Langues
English, Русский, Deutsch
Appartement 2 chambres dans Vrhpolje, Slovénie
Appartement 2 chambres
Vrhpolje, Slovénie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 86 m²
Sol 12/2
VITA VRHPOLJE, Vipava Vallée, appartement n° 8, 85.50 m2, 3 pièces, nouvelle construction.Da…
$334,077
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