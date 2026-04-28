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Maisons à vendre en Bovec, Slovénie

1 propriété total trouvé
Maison 8 chambres dans Bovec, Slovénie
Maison 8 chambres
Bovec, Slovénie
Nombre de pièces 10
Chambres 8
Nombre de salles de bains 7
Surface 293 m²
Les Mala Vas maison de vacances est situé sur un cul-de-sac calme, à quelques pas du centre …
$911,683
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Agence
AGENCIJA Elite
Langues
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