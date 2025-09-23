Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Slovénie
  3. Bovec
  4. Commercial
  5. Fabrication

Bâtiments de fabrication en Bovec, Slovénie

Fabrication Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
READY BUSINESS dans Bovec, Slovénie
READY BUSINESS
Bovec, Slovénie
Surface 10 000 m²
PrêtTerrain unique au cœur des montagnes alpines, couvrant 10 000 m2 d'une beauté et d'un po…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller