Appartements à vendre en Région de Bratislava, Slovaquie

Appartement dans Bratislava, Slovaquie
Appartement
Bratislava, Slovaquie
Surface 96 m²
# 1524.C'est comme un élégant appartement de 3 chambres dans un culte, Sky Park.Cet objet pr…
Prix ​​sur demande
Appartement 2 chambres dans Dubravka, Slovaquie
Appartement 2 chambres
Dubravka, Slovaquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
🏢 Spacieux appartement de 4 chambres à vendre dans le secteur de Dubravka, Bratislava📌 Carac…
Prix ​​sur demande
Appartement dans Karlova Ves, Slovaquie
Appartement
Karlova Ves, Slovaquie
Продается просторная, солнечная 3-комнатная квартира с кондиционером. Площадь квартиры: 111 …
$476,973
Appartement dans Jakubov, Slovaquie
Appartement
Jakubov, Slovaquie
#2020F.🏡 Appartements à vendre à Novobudovi à Yakubov (Malatski, Bilja Bratislavi)Propode à …
Prix ​​sur demande
Appartement 4 chambres dans Podunajske Biskupice, Slovaquie
Appartement 4 chambres
Podunajske Biskupice, Slovaquie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
Sol 4/8
Prix ​​sur demande
Appartement 2 chambres dans Podunajske Biskupice, Slovaquie
Appartement 2 chambres
Podunajske Biskupice, Slovaquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 76 m²
Sol 3/13
#2028F. 🏢 Appartement 3 pièces à vendre sans réparation à Podunai Biskupitsy (Dolné hony dis…
Prix ​​sur demande
