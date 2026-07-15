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Bungalows à vendre en Slovaquie

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Bungalow 4 chambres dans Mala Ida, Slovaquie
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Bungalow 4 chambres
Mala Ida, Slovaquie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 907 m²
Bois passif conçu par l'architecte Maison près de la forêt – Panský les, Malá IdaUne maison …
$1,02M
T.V.A.
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