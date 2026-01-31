Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Serbie
  3. Varvarin Municipality
  4. Commercial

Immobilier commercial en Varvarin Municipality, Serbie

1 propriété total trouvé
Industrial Production Complex with private 630KVA Substation - Serbia dans Varvarin selo, Serbie
Industrial Production Complex with private 630KVA Substation - Serbia
Varvarin selo, Serbie
Surface 2 500 m²
Nombre d'étages 2
Complexe de production industrielle avec sous-station privée 630 kVA – SerbieLieu: Serbie ce…
$645,010
T.V.A.
