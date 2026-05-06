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Immobilier commercial en Senta Municipality, Serbie

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1 propriété total trouvé
Commercial Property with 3 Tenants – 7,000 m² Land near EU Border (Hungary) dans Senta, Serbie
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Commercial Property with 3 Tenants – 7,000 m² Land near EU Border (Hungary)
Senta, Serbie
Surface 7 000 m²
Nombre d'étages 2
Propriété commerciale avec 3 locataires – 7 000 m2 Terrain près de la frontière de l'UE (Hon…
$312,638
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Vendeur particulier
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