Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Serbie
  3. City of Novi Sad
  4. Résidentiel
  5. Villa

Villas à vendre en City of Novi Sad, Serbie

1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Sremska Kamenica, Serbie
TOP TOP
Villa 4 chambres
Sremska Kamenica, Serbie
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 400 m²
Nombre d'étages 1
Villa Superluxury à côté de Novi Sad en République de Serbie, sur les pentes de Frushka Gora…
$1,78M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Vendeur particulier
Langues
English
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en City of Novi Sad, Serbie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller