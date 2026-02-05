  1. Realting.com
  2. Serbie
  3. Cukarica Urban Municipality
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Belgrade
1
Serbie centrale
3
Ville de Belgrade
2
Nisava Administrative District
1
Montrer plus
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Complexe résidentiel Leksus
Complexe résidentiel Leksus
Complexe résidentiel Leksus
Rusanj, Serbie
depuis
$98,181
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 6
VAT is NOT INCLUDED IN THE QUARTER PRICE! A great opportunity to successfully invest money and get the VNZH of a European country! An excellent multifunctional residential complex is being built in the capital of Serbia, in the Bezhetskaya oblique region He will become an island of …
Agence
Риэлтор без границ
Laisser une demande
Sur la carte
Realting.com
Aller