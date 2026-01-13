  1. Realting.com
  2. Serbie
  3. Serbie centrale
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Belgrade
1
Ville de Belgrade
2
Nisava Administrative District
1
Niš
1
Complexe résidentiel Nish
Complexe résidentiel Nish
Complexe résidentiel Nish
Donji Matejevac, Serbie
depuis
$74,013
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 4
К продаже предлагается квартиры от застройщика в Сербии, в городе Ниш Ниш, третий по численности населения и экономическому положению город Сербии. Прекрасная природа, хорошая экология, границы с Болгарией и Черногорией. ЕС выделил деньги для строительства скоростной ж/д Белград - Ниш …
Agence
Риэлтор без границ
Quartier résidentiel Belgrade Waterfront
Quartier résidentiel Belgrade Waterfront
Quartier résidentiel Belgrade Waterfront
Quartier résidentiel Belgrade Waterfront
Quartier résidentiel Belgrade Waterfront
Quartier résidentiel Belgrade Waterfront
Belgrade, Serbie
depuis
$176,582
Complexe moderne au centre de Belgrade, offrant une infrastructure de haute qualité 5 *****. studios avec une zone de 32 m² et des appartements d'une chambre - à partir de 45 m², avec deux chambres - à partir de 76 m². hectares, une promenade et un talus d'une longueur de plus de 2 km. S…
Agence
MD Realty
Complexe résidentiel Leksus
Complexe résidentiel Leksus
Complexe résidentiel Leksus
Rusanj, Serbie
depuis
$98,181
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 6
VAT is NOT INCLUDED IN THE QUARTER PRICE! A great opportunity to successfully invest money and get the VNZH of a European country! An excellent multifunctional residential complex is being built in the capital of Serbia, in the Bezhetskaya oblique region He will become an island of …
Agence
Риэлтор без границ
