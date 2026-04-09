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Hôtels à vendre en Ville de Belgrade, Serbie

1 propriété total trouvé
Hôtel 1 250 m² dans Belgrade, Serbie
Hôtel 1 250 m²
Belgrade, Serbie
Surface 1 250 m²
Nous offrons une entreprise hôtelière unique et pleinement fonctionnelle en Serbie. C'est un…
$2,10M
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