Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Serbie
  3. Serbie centrale
  4. Commercial

Immobilier commercial en Serbie centrale, Serbie

immeubles de placement
5
8 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 2 000 m² dans Ville de Belgrade, Serbie
Propriété commerciale 2 000 m²
Ville de Belgrade, Serbie
Surface 2 000 m²
$4,30M
Laisser une demande
DEVELOPMENT PROJECT dans Gornja Satornja, Serbie
DEVELOPMENT PROJECT
Gornja Satornja, Serbie
Nous présentons un projet de développement.Centrale solaire d'une capacité de 10 MW, le terr…
$1,82M
Laisser une demande
DEVELOPMENT PROJECT dans Vukosavci, Serbie
DEVELOPMENT PROJECT
Vukosavci, Serbie
Nous présentons un projet de développement.La centrale solaire d'une capacité de 10 MW, tand…
$1,82M
Laisser une demande
DEVELOPMENT PROJECT dans Crvena Jabuka, Serbie
DEVELOPMENT PROJECT
Crvena Jabuka, Serbie
Surface 150 000 m²
Présentation d'un projet de développement.Une centrale solaire de 10 MW. Un contrat de locat…
$1,82M
Laisser une demande
DEVELOPMENT PROJECT dans Niš, Serbie
DEVELOPMENT PROJECT
Niš, Serbie
Surface 51 000 m²
Présentation d'un projet de développement.Une centrale solaire de 4,5 MW, pour laquelle des …
$815,014
Laisser une demande
Investissement 2 619 m² dans Kopaonik, Serbie
Investissement 2 619 m²
Kopaonik, Serbie
Chambres 60
Nombre de salles de bains 60
Surface 2 619 m²
Un projet unique sur l'une des plus belles montagnes de Serbie. Un projet en construction es…
$6,05M
Laisser une demande
READY AGRICULTURAL BUSINESS dans Zemun Urban Municipality, Serbie
READY AGRICULTURAL BUSINESS
Zemun Urban Municipality, Serbie
Surface 37 000 000 m²
PrêtLa superficie totale du terrain est de 3700 hectares, y compris (division approximative)…
$46,20M
Laisser une demande
Investissement 1 864 m² dans Niš, Serbie
Investissement 1 864 m²
Niš, Serbie
Surface 1 864 m²
Espaces d'affaires et résidentiels à Nis, solutions architecturales exceptionnelles (système…
$536,792
Laisser une demande
Realting.com
Aller