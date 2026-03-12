Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Russie
  3. Pavlovski Possad
  4. Commercial
  5. Entrepôt

Entrepôts à vendre en Pavlovski Possad, Russie

1 propriété total trouvé
Entrepôt 7 000 m² dans Pavlovski Possad, Russie
Entrepôt 7 000 m²
Pavlovski Possad, Russie
Surface 7 000 m²
Sol 4
Numéro d'identification: w10817 Un entrepôt non chauffé de 8000 m2 au 3ème étage est proposé…
$13,418
