  1. Realting.com
  2. Russie
  3. Pargolovo
  4. Location longue durée

Loyer mensuel de propriétés commerciales en Pargolovo, Russie

1 propriété total trouvé
Propriété commerciale 44 m² dans Pargolovo, Russie
Propriété commerciale 44 m²
Pargolovo, Russie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 44 m²
Sol 1/25
Un local non résidentiel de 44 m2 au 1er étage d'une maison neuve est loué au propriétaire. …
$778
par mois
