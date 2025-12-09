Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements à vendre en Ostrovtsy, Russie

1 propriété total trouvé
Appartement 3 chambres dans Ostrovtsy, Russie
Appartement 3 chambres
Ostrovtsy, Russie
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 76 m²
Sol 17/17
D'urgence vendu un bel appartement avec vue panoramique du seul propriétaire!🚌 Excellente ac…
$130,000
Agence
Wonderport
Langues
English, Русский, עִברִית
