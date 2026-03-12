Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Russie
  3. Novossibirsk
  4. Commercial
  5. Entrepôt

Entrepôts à vendre en Novossibirsk, Russie

Entrepôt Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Entrepôt 2 540 m² dans Novossibirsk, Russie
Entrepôt 2 540 m²
Novossibirsk, Russie
Surface 2 540 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt chaud de classe "A" à Novosibirsk. Cette annonce est pertinente. Su…
$44,220
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller