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Village de chalets Vuoksaari

Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
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7
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ID: 39739
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 5009
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Dernière actualisation: 08/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Russie
  • État
    District fédéral du Nord-Ouest
  • Région
    Käkisalmi District
  • Ville
    Romaskinskoe selskoe poselenie

À propos du complexe

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Русский Русский
Si votre but est d'acheter un terrain près d'un lac dans la région de Leningrad, faites attention à cette offre. Les parcelles sont situées dans un village cottage sur les rives de la rivière Vuoksy-Virta, près de la forêt, qui offre intimité, confort et valeur durable de l'emplacement.

Un endroit pour ceux qui choisissent le meilleur

Le site sur la rive du lac n'est pas seulement une terre, c'est un espace de silence et d'équilibre intérieur pour les gens qui apprécient le confort, la sécurité et la qualité de vie à un niveau élevé. Un environnement naturel privé est combiné avec des équipements modernes, créant un format de vie rare. Ici il est possible de mettre en œuvre un projet individuel d'une maison qui correspond à votre style de vie - d'une résidence pour résidence permanente à un domaine pays confortable.

Paysage forestier Au-delà du feu

Une vue panoramique sur l'eau et la forêt crée un sentiment d'espace et d'horizon ouvert. Autour - conservé sa nature originale de l'isthme karélien et une vraie forêt du nord, où poussent champignons, baies et plantes médicinales. C'est un territoire avec une histoire de vie qui continue aujourd'hui. Ici, vous pouvez non seulement vous détendre en silence, mais aussi découvrir de nouvelles routes tranquilles avec respect pour l'endroit et vous-même.

Une sortie personnelle dans la forêt, et c'est un fait

L'infrastructure de l'eau est intégrée de façon organique dans la vie quotidienne: le repos sur l'eau est disponible à tout moment, sans voyage inutile et sans planification. Pour les résidents il y a une zone de loisirs sur la rive. S'engager dans la sapurfing, organiser un voyage d'eau, bronzer ou juste du poisson - tout le monde trouvera quelque chose à aimer!

Des endroits qui complètent votre rythme

L'emplacement est valorisé non seulement par l'intimité de l'eau, mais aussi par l'environnement riche et déjà formé. Près de "Vuoksaari" se trouve l'établissement rural romashkin. Il y a un supermarché, un bureau de poste, un dispensaire OZON et même une ferme à truites. À proximité de centres de loisirs opérationnels tels que Vuoksa Khutor, Camomile, qui complètent la vie quotidienne avec des infrastructures de loisirs: itinéraires pédestres, activités nautiques, bains et formats de loisirs club, Losevo dispose d'un club équestre et d'un parc à cordes. Non loin du village cottage est situé Novovirevensky Bay - des endroits avec de l'eau propre et de bonnes conditions pour la pêche. Il est pratique d'aller à l'eau, de pêcher du rivage ou d'un bateau, sans quitter la maison.

Ce site n'est pas un atout ou un mètre carré. C'est une suite de votre histoire. Celui où vous avez construit beaucoup et maintenant vous choisissez le meilleur.

Wuoksaari n'est pas seulement la terre, c'est le fondement de la vie nouvelle. C'est facile de respirer ici. Je veux rester ici. Il ne reste plus qu'à choisir votre propre site – et nous allons tout montrer et tout dire. Contactez-nous et nous organiserons une présentation à un moment pratique pour vous.
Emplacement 74. Numéro cadastrale 1: 47:03:0502002:523

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Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie

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