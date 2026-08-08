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Village de chalets Lintulovo

Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$96,251
07/08/2026
$96,251
25/11/2024
$88,670
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24
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ID: 23101
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 5465
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 08/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Russie
  • État
    District fédéral du Nord-Ouest
  • Région
    Vyborgsky District
  • Ville
    Pervomajskoe selskoe poselenie

À propos du complexe

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Русский Русский
Un village de chalet mieux vu que décrit, et c'est FACT. Lintulovo est un endroit exceptionnel entouré par la nature septentrionale expressive de l'isthme karélien. Profitez de la tranquillité de la forêt, promenades vers le lac pittoresque et la proximité de Zelenogorsk avec son infrastructure.

Un seul style architectural dans le projet devient une continuation naturelle de la nature, où chaque élément d'amélioration souligne la beauté du paysage. Les clôtures de façade sont conçues dans un style unique, les rues sont éclairées par des lampes modernes, et toutes les lignes de câbles sont placées sous terre - de sorte que rien ne détourne l'œil de l'horizon.

L'endroit où se trouve le regard
Le paysage fonctionne ici pour un sens de profondeur: la forêt s'en va, la verdure change avec les saisons, et l'espace autour conserve un sens d'horizon ouvert et de tranquillité.

Un parc que toute la famille aime.
Le parc au centre du village a été créé pour s'unir. Enfants ou adultes, amateurs de loisirs actifs ou méditatifs - tout le monde trouvera ici un lieu de force. Communiquez, bougez, inspirez !

Confort à chaque étape
Avec le développeur "FACT" vous obtenez non seulement un terrain, mais un système de soutien intégré - à partir du moment de la transaction et tout au long de la propriété de l'immobilier. Afin que l'esthétique, la commodité et la valeur des chalets soient préservées année après année, la société de services « FACT ». Le service assure un fonctionnement stable des réseaux d'ingénierie et de l'infrastructure, maintient la commande sur le territoire et fournit un soutien à la clientèle, y compris par une application mobile pratique. L'équipe communautaire est responsable de l'atmosphère de la vie dans les projets : organise des loisirs et des événements, développe une bonne proximité et forme une communauté vivante et confortable de résidents.

Temps minimum sur la route, possibilités maximales
Chaque voyage en ville est un petit voyage avec de beaux panoramas au lieu de embouteillages ternes. Faire plus, se fatiguer moins et profiter de la vie quotidienne.
En 15 minutes de route - la ville de Zelenogorsk avec les plages du golfe de Finlande, zones de marche près de l'eau et une infrastructure développée de loisirs et de service.
A proximité se trouvent le Parc de la Culture et des Loisirs -Le Parc de la Culture et des Loisirs, le Club équestre -Le Domaine Nord, le court de tennis d'Ilyitchev, le pavillon d'exposition du Musée Yalkal, le centre de loisirs -La plage Sunny, -Voir Ga, -Le Parc Greenwald avec un parc à cordes, un complexe de bains et de restaurants et bien d'autres.

Contactez-nous pour vous informer des détails de l'achat et organiser le spectacle, y compris en ligne. Parfois, le bon endroit n'est pas recherché longtemps. Ils le reconnaîtront.
Section 322. Numéro cadastrale 1: 47:01:1706001:1233

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Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie

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