Village de chalets Doma v Prilesnyj Stil

Cottage de confort + "Prilesny Style" est situé dans le quartier Vsevolozhsky de la région de Leningrad, à 16 km de Saint-Pétersbourg.

La partie orientale du village de chalets est organisée sous la forme d'un quartier isolé de 41 maisons maîtresses de la société « FACT ».

Dans le quartier seront posés les réseaux souterrains: électricité, gaz et eau – de sorte que les fils suspendus ne perturberont pas le paysage ordonné.

Trois zones thématiques ont été conçues pour les loisirs et les loisirs actifs des résidents.

Du sud-ouest, "Advantage Style" rejoint la carrière. À l'est s'étend azure lac Manushkino, et à l'ouest du projet greens grande échelle Nevsky forêt Parc Site No. 10. Numéro cadastrale du site: 47:07:1047005:6228