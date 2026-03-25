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Entrepôts à vendre en Mytichtchi, Russie

propriété commerciale
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Entrepôt 10 000 m² dans Mytichtchi, Russie
Entrepôt 10 000 m²
Mytichtchi, Russie
Surface 10 000 m²
Sol 1
A Classe C entrepôt froid est offert à la location. Région de Moscou, g Mytishchi, Ugolnaya …
$99,381
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