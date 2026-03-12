Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Russie
  3. Mikhnevo
  4. Commercial
  5. Entrepôt

Entrepôts à vendre en Mikhnevo, Russie

1 propriété total trouvé
Entrepôt 7 950 m² dans Mikhnevo, Russie
Entrepôt 7 950 m²
Mikhnevo, Russie
Surface 7 950 m²
Sol 1
Installations de production: 6150 m2. Bureaux: 1800 m2. Terrain: 0,9 ha. Hauteur du plafond:…
$4,47M
