Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Russie
  3. Mendeleyevo
  4. Commercial
  5. Entrepôt

Entrepôts à vendre en Mendeleyevo, Russie

Entrepôt Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Entrepôt 7 020 m² dans Mendeleyevo, Russie
Entrepôt 7 020 m²
Mendeleyevo, Russie
Surface 7 020 m²
Sol 1
Une installation de production chauffée de classe A est proposée à la location. Région de Mo…
$112,136
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller