Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Russie
  3. Lioubertsy
  4. Commercial
  5. Entrepôt

Entrepôts à vendre en Lioubertsy, Russie

1 propriété total trouvé
Entrepôt 9 500 m² dans Lioubertsy, Russie
Entrepôt 9 500 m²
Lioubertsy, Russie
Surface 9 500 m²
Sol 1
Un complexe de production et d'entrepôt est proposé à la vente. La superficie totale des bât…
$10,22M
