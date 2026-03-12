Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Russie
  3. Losino-Petrovsky
  4. Commercial
  5. Entrepôt

Entrepôts à vendre en Losino Petrovsky, Russie

Entrepôt Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Entrepôt 7 392 m² dans Losino Petrovsky, Russie
Entrepôt 7 392 m²
Losino Petrovsky, Russie
Surface 7 392 m²
Sol 1
Les installations de production sont situées aux 1er et 2ème étages d'un bâtiment détaché. S…
$99,182
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller