Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Russie
  3. Kuzmolovskoe gorodskoe poselenie
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Kuzmolovskoe gorodskoe poselenie, Russie

Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Kuzmolovskoe gorodskoe poselenie, Russie
Appartement 1 chambre
Kuzmolovskoe gorodskoe poselenie, Russie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 35 m²
Sol 1/3
Avancez ! Appartement à vendre Art. 12659995
$56,694
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Kuzmolovskoe gorodskoe poselenie, Russie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller