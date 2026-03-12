Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Russie
  3. Koubinka
  4. Commercial
  5. Entrepôt

Entrepôts à vendre en Koubinka, Russie

Entrepôt Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Entrepôt 3 700 m² dans Koubinka, Russie
Entrepôt 3 700 m²
Koubinka, Russie
Surface 3 700 m²
Sol 1
Numéro d'identification: w8406 Nous vous proposons à la vente un complexe immobilier de clas…
$3,45M
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller