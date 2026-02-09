Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Russie
  3. Krasnoselskoe selskoe poselenie
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Krasnoselskoe selskoe poselenie, Russie

1 propriété total trouvé
Maison 5 chambres dans Krasnoselskoe selskoe poselenie, Russie
Maison 5 chambres
Krasnoselskoe selskoe poselenie, Russie
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 1
Surface 100 m²
Sol 1/2
Offert à la vente dacha, un terrain de 10 acres avec un immeuble résidentiel de 2 étages en …
$154,923
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Krasnoselskoe selskoe poselenie, Russie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller