  1. Realting.com
  2. Russie
  3. Khotkovo
  4. Commercial
  5. Entrepôt

Entrepôts à vendre en Khotkovo, Russie

1 propriété total trouvé
Entrepôt 5 800 m² dans Khotkovo, Russie
Entrepôt 5 800 m²
Khotkovo, Russie
Surface 5 800 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe B à louer. Région de Moscou, Sergiev Posad, Khotkovo, rue…
$88,942
