Chalets à vendre en municipalnyj okrug Istra, Russie

5 propriétés total trouvé
Chalet 3 chambres dans municipalnyj okrug Istra, Russie
Chalet 3 chambres
municipalnyj okrug Istra, Russie
Nombre de pièces 3
Surface 92 m²
Nombre d'étages 1
Le développeur IZHS vend sur le site dans un contrat pour la construction d'une maison de Ca…
$89,656
Laisser une demande
Chalet dans municipalnyj okrug Istra, Russie
Chalet
municipalnyj okrug Istra, Russie
Surface 127 m²
Les maisons de campagne comme type d'investissement sont particulièrement populaires parmi l…
$133,216
Laisser une demande
Chalet dans municipalnyj okrug Istra, Russie
Chalet
municipalnyj okrug Istra, Russie
Surface 160 m²
« Princess Lake » — The cottage village, on the territory of which 1,036 stone mansions, lux…
$569,452
Laisser une demande
OneOne
Chalet dans municipalnyj okrug Istra, Russie
Chalet
municipalnyj okrug Istra, Russie
Surface 335 m²
« Onegino » – A cottage village with plots with an area of ​​25 acres and residences up to 7…
$1,31M
Laisser une demande
Chalet dans municipalnyj okrug Istra, Russie
Chalet
municipalnyj okrug Istra, Russie
Surface 270 m²
Millennium Park & ​​Mdash; The elite cottage village of class De Luxe in the Istra district.…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Caractéristiques des propriétés en municipalnyj okrug Istra, Russie

