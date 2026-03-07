Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Russie
  3. gorodskoe poselenie Pionerskij
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en gorodskoe poselenie Pionerskij, Russie

1 propriété total trouvé
Maison 5 chambres dans Pionerskiy, Russie
Maison 5 chambres
Pionerskiy, Russie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 253 m²
Nombre d'étages 2
Maison de rêve à 500 mètres de la mer dans la station Pioneersky. Il y a beaucoup de place p…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en gorodskoe poselenie Pionerskij, Russie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller