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Hôtels à vendre en Constanta Metropolitan Area, Roumanie

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1 propriété total trouvé
Guest House/B&B Mini hotel/restaurant dans Constanta Metropolitan Area, Roumanie
UP UP
Guest House/B&B Mini hotel/restaurant
Constanta Metropolitan Area, Roumanie
Surface 220 m²
Nombre d'étages 3
Plus de 10 ans de revenus documentés, polyvalent Multipropriété, bien situé, première rue à …
$1,86M
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