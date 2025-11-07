Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Pologne
  3. Zgierz
  4. Location longue durée
  5. Studio

Loyer mensuel de studios en Zgierz, Pologne

1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Zgierz, Pologne
Studio 1 chambre
Zgierz, Pologne
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 38 m²
For rent a studio apartment with a separate bedroom, located on the 1st floor, in a beautifu…
$743
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Fox Promotion S.C
Langues
English, Polski, Français
Realting.com
Aller