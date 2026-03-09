Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons multifamiliales et duplex à vendre en Warsaw West County, Pologne

Duplex 5 chambres dans Kepa Kielpinska, Pologne
Duplex 5 chambres
Kepa Kielpinska, Pologne
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Nombre d'étages 2
PROJET COSY - LE SEULEMENT DE SA KIND - par le lac Kiełpińskie - Kiełpin, rue BrzegowaNous n…
$379,404
T.V.A.
Duplex 3 chambres dans Wieruchow, Pologne
Duplex 3 chambres
Wieruchow, Pologne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 115 m²
Nombre d'étages 2
MaisonLa maison est de quatre chambres. Le bas est un salon avec une salle de bains et un ga…
$271,203
Duplex 3 chambres dans Błonie, Pologne
Duplex 3 chambres
Błonie, Pologne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 107 m²
Nombre d'étages 2
*** CONSTRUCTION BEGINS ***   ELEGANT SINGLE-STOREY HOUSE. The house was designed with…
$193,670
Duplex 3 chambres dans Bieniewice, Pologne
Duplex 3 chambres
Bieniewice, Pologne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 107 m²
Nombre d'étages 1
*** CONSTRUCTION BEGINS ***   ELEGANT SINGLE-STOREY HOUSE. The house was designed with…
$193,670
