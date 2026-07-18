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Loyer mensuel de propriétés commerciales en Torun County, Pologne

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gmina Lubicz
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23 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 1 359 m² dans Mierzynek, Pologne
Propriété commerciale 1 359 m²
Mierzynek, Pologne
Nombre de salles de bains 6
Surface 1 359 m²
Sol 11/11
Le bâtiment de bureaux est situé près de Plac Zawiszy, sur la route principale de la capital…
$23,448
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Propriété commerciale 1 490 m² dans Mierzynek, Pologne
Propriété commerciale 1 490 m²
Mierzynek, Pologne
Surface 1 490 m²
Nombre d'étages 4
Un complexe moderne composé de bâtiments de bureaux entourés d'un grand parc avec un étang. …
$27,239
par mois
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Propriété commerciale 150 m² dans Mierzynek, Pologne
Propriété commerciale 150 m²
Mierzynek, Pologne
Surface 150 m²
Locaux à louer à Rembertów, Varsovie. Principales caractéristiques de la propriété: Licence…
$1,987
par mois
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Propriété commerciale 1 024 m² dans Mierzynek, Pologne
Propriété commerciale 1 024 m²
Mierzynek, Pologne
Surface 1 024 m²
Sol 8/11
L'équateur II est le deuxième de quatre bâtiments du complexe de bureaux de l'équateur. Son …
$19,577
par mois
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Propriété commerciale 1 318 m² dans Mierzynek, Pologne
Propriété commerciale 1 318 m²
Mierzynek, Pologne
Surface 1 318 m²
Sol 1/11
Un complexe moderne composé de trois immeubles à bureaux. Le haut niveau de finition garanti…
$27,202
par mois
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Propriété commerciale 1 500 m² dans Mierzynek, Pologne
Propriété commerciale 1 500 m²
Mierzynek, Pologne
Surface 1 500 m²
Sol 3/5
Spacieux locaux dans un bureau bien connu et complexe commercial. Les locaux peuvent être ut…
$19,553
par mois
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Propriété commerciale 1 400 m² dans Mierzynek, Pologne
Propriété commerciale 1 400 m²
Mierzynek, Pologne
Surface 1 400 m²
Sol 7/11
Un bureau et un immeuble résidentiel situés à la frontière du quartier de Łródmieście, juste…
$15,751
par mois
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Propriété commerciale 200 m² dans Krobia, Pologne
Propriété commerciale 200 m²
Krobia, Pologne
Surface 200 m²
Sol 7/7
Prêt à louer bureau à des conditions flexibles dans le bâtiment de classe A, avec cuisine, s…
$5,575
par mois
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Propriété commerciale 430 m² dans Krobia, Pologne
Propriété commerciale 430 m²
Krobia, Pologne
Surface 430 m²
Sol 11/11
Le bureau près de Varsovie Spire est situé sur le site historique de la célèbre brasserie et…
$48,780
par mois
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Propriété commerciale 12 m² dans Krobia, Pologne
Propriété commerciale 12 m²
Krobia, Pologne
Surface 12 m²
Sol 4/10
Un lieu pour votre entreprise au milieu d'une communauté dynamique Situé dans le quartier an…
$568
par mois
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Propriété commerciale 105 m² dans Krobia, Pologne
Propriété commerciale 105 m²
Krobia, Pologne
Surface 105 m²
Sol 3/6
Bureaux dans le quartier de Vola. L'intérieur du bureau offre des bureaux spacieux et bien é…
$3,407
par mois
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Propriété commerciale 105 m² dans Krobia, Pologne
Propriété commerciale 105 m²
Krobia, Pologne
Surface 105 m²
Sol 1/5
Bureaux à Mokotow. L'intérieur du bureau offre des bureaux spacieux et bien éclairés et des …
$3,407
par mois
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Propriété commerciale 51 m² dans Krobia, Pologne
Propriété commerciale 51 m²
Krobia, Pologne
Surface 51 m²
Sol 3/5
C'est un bureau moderne. L'intérieur du bureau offre des bureaux spacieux et bien éclairés e…
$3,097
par mois
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Propriété commerciale 10 m² dans Krobia, Pologne
Propriété commerciale 10 m²
Krobia, Pologne
Surface 10 m²
Sol 4/6
Réussir dans un espace moderne de coworking près de l'aéroport Offrez à votre entreprise un …
$490
par mois
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Propriété commerciale 240 m² dans Krobia, Pologne
Propriété commerciale 240 m²
Krobia, Pologne
Surface 240 m²
Sol 11/11
Bureau au cœur de Varsovie ! Nous offrons à la location un bureau élégant et fonctionnel de…
$5,593
par mois
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Propriété commerciale 15 m² dans Krobia, Pologne
Propriété commerciale 15 m²
Krobia, Pologne
Surface 15 m²
Sol 11/11
Bureau à louer dans le centre de Varsovie, sur Rondo Daszyńskiego. Bureau pour 2 lieux de tr…
$1,420
par mois
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Propriété commerciale 20 m² dans Krobia, Pologne
Propriété commerciale 20 m²
Krobia, Pologne
Nombre de salles de bains 6
Surface 20 m²
Nombre d'étages 3
C'est un espace de bureau moderne qui étonnamment combine design moderne et architecture d'a…
$1,420
par mois
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Propriété commerciale 14 m² dans Krobia, Pologne
Propriété commerciale 14 m²
Krobia, Pologne
Surface 14 m²
Sol 2/10
C'est un bureau moderne. L'intérieur du bureau offre des bureaux spacieux et bien éclairés e…
$903
par mois
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Propriété commerciale 12 m² dans Krobia, Pologne
Propriété commerciale 12 m²
Krobia, Pologne
Surface 12 m²
Sol 2/6
Les espaces de coworking dans le quartier de Warszawa et de Ródmieście, qui est le centre d'…
$1,161
par mois
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Propriété commerciale 40 m² dans Krobia, Pologne
Propriété commerciale 40 m²
Krobia, Pologne
Surface 40 m²
Sol 2/6
L'innovation vous attend dans des bureaux communs situés au cœur du quartier financier de Va…
$3,742
par mois
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Propriété commerciale 30 m² dans Krobia, Pologne
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Krobia, Pologne
Surface 30 m²
Sol 11/11
Bureau au cœur de Varsovie ! Nous offrons à la location un bureau élégant et fonctionnel de…
$697
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Propriété commerciale 18 m² dans Krobia, Pologne
Propriété commerciale 18 m²
Krobia, Pologne
Surface 18 m²
Sol 1/3
Prêt à louer un bureau à des conditions flexibles dans le bâtiment du centre d'affaires, ave…
$688
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Propriété commerciale 42 m² dans Krobia, Pologne
Propriété commerciale 42 m²
Krobia, Pologne
Surface 42 m²
Sol 6/11
Espace de bureaux prestigieux près du centre de Varsovie Partagez les ailes de votre entrepr…
$3,949
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Caractéristiques des propriétés en Torun County, Pologne

avec Garage
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