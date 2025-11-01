Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Pologne
  3. Swarzedz
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Swarzedz, Pologne

5 propriétés total trouvé
Maison dans Gruszczyn, Pologne
Maison
Gruszczyn, Pologne
Surface 145 m²
Maison moderne dans un quartier calme – Gruszczyn
$343,806
Maison dans Gortatowo, Pologne
Maison
Gortatowo, Pologne
Surface 84 m²
Gortatowo – 5 maisons avec jardins, prêtes à vivre Swap appartement en bloc pour l'espace, j…
$181,421
Maison dans Gortatowo, Pologne
Maison
Gortatowo, Pologne
Surface 96 m²
A vendre maison moderne – haut niveau de finition
$187,116
Maison dans Swarzedz, Pologne
Maison
Swarzedz, Pologne
Surface 567 m²
$406,502
Maison dans Bogucin, Pologne
Maison
Bogucin, Pologne
Surface 150 m²
A vendre une maison spacieuse et fonctionnelle dans le bâtiment jumeau, situé à Bogucina – u…
$243,793
