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Immobilier commercial en Voïvodie des Basses-Carpates, Pologne

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2 propriétés total trouvé
Hôtel 305 m² dans Czarna Gorna, Pologne
UP UP
Hôtel 305 m²
Czarna Gorna, Pologne
Surface 305 m²
Nombre d'étages 1
Propriété construite en 2004 dans le village 38-710 Czarna Górna 56a, quartier de Bieszczadz…
$807,330
T.V.A.
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Vendeur particulier
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Polski
Industrial plot for large business activities, 7 hectares dans Chmielow, Pologne
Industrial plot for large business activities, 7 hectares
Chmielow, Pologne
Terrain industriel à vendre d'une superficie totale de 7 hectares.Toute la zone a été broyée…
$822,000
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