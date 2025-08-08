Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Studios à vendre en Poznan, Pologne

Studio 2 chambres dans Poznan, Pologne
Studio 2 chambres
Poznan, Pologne
Nombre de pièces 2
Surface 29 m²
Première de l'offre le jour ouvert 10 juillet (jeudi) 17-18. Les dossiers antérieurs s'appli…
$155,156
Agence
Etalon Estate Group
Langues
English, Русский, Polski, Українська
Studio 1 chambre dans Poznan, Pologne
Studio 1 chambre
Poznan, Pologne
Nombre de pièces 1
Surface 41 m²
Studio de 41 m2 donnant sur le parc de Stary Browar Off jusqu'au 23.06.2025
$152,429
Caractéristiques des propriétés en Poznan, Pologne

