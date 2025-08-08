Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel de propriétés commerciales en Poznan, Pologne

2 propriétés total trouvé
Boutique 377 m² dans Poznan, Pologne
Boutique 377 m²
Poznan, Pologne
Surface 377 m²
Espace de rangement attrayant à louer
$2,776
par mois
Agence
Etalon Estate Group
Langues
English, Русский, Polski, Українська
Propriété commerciale 50 m² dans Poznan, Pologne
Propriété commerciale 50 m²
Poznan, Pologne
Nombre de pièces 2
Surface 50 m²
* Version anglaise ci-dessous * Étranger et ami des animaux * propriétaire de l'espeaking anglais *
$654
par mois
