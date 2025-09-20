Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Pologne
  3. Piaseczno County
  4. Résidentiel
  5. Duplex

Maisons multifamiliales et duplex à vendre en Piaseczno County, Pologne

gmina Lesznowola
4
8 propriétés total trouvé
Duplex 4 chambres dans Bielawa, Pologne
Duplex 4 chambres
Bielawa, Pologne
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Nombre d'étages 2
🏡Maison semi-détachée 178,69 m2 Près de Varsovie – Bielawa en état de coquille – entrez et c…
$506,213
Laisser une demande
Duplex 4 chambres dans Gloskow, Pologne
Duplex 4 chambres
Gloskow, Pologne
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 140 m²
Nombre d'étages 2
Une nouvelle maison vient de construire et vient de terminer à l'intérieur près de Varsovie.…
$317,766
Laisser une demande
Duplex 3 chambres dans Katy, Pologne
Duplex 3 chambres
Katy, Pologne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 123 m²
Nombre d'étages 2
HOUSE FOR SALE on a plot of 310m2 (full ownership of the plot - not a share in the plot!) - …
$195,840
Laisser une demande
Duplex 3 chambres dans Lesznowola, Pologne
Duplex 3 chambres
Lesznowola, Pologne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 101 m²
Nombre d'étages 2
NEW ESTATE OF TERRACED AND SEMI-DETACHED HOUSES NEAR WARSAW. THE INTERESTING ARCHITECTURE AN…
$236,533
Laisser une demande
Duplex 4 chambres dans Bobrowiec, Pologne
Duplex 4 chambres
Bobrowiec, Pologne
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 127 m²
Last House in this Project! Estate of terraced houses. The houses comprise three storeys.…
$254,083
Laisser une demande
Duplex 4 chambres dans Stefanowo, Pologne
Duplex 4 chambres
Stefanowo, Pologne
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 90 m²
Nombre d'étages 2
DOMAINE DES JEUNES CHÊNES - CONSTRUCTION EN COURS ! Bienvenue - un nouveau domaine de mai…
$196,517
Laisser une demande
Estate Service 24Estate Service 24
Duplex 4 chambres dans Lesznowola, Pologne
Duplex 4 chambres
Lesznowola, Pologne
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 101 m²
Nombre d'étages 2
NEW ESTATE OF TERRACED AND SEMI-DETACHED HOUSES NEAR WARSAW. THE INTERESTING ARCHITECTURE AN…
$224,654
Laisser une demande
Duplex 4 chambres dans Mysiadlo, Pologne
Duplex 4 chambres
Mysiadlo, Pologne
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 131 m²
Nombre d'étages 2
La maison proposée est de deux étages. Au rez-de-chaussée, nous avons un salon de plus de 40…
$345,997
Laisser une demande

Caractéristiques des propriétés en Piaseczno County, Pologne

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller