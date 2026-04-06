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Loyer mensuel de propriétés commerciales en Otwock, Pologne

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2 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 45 m² dans Otwock, Pologne
Propriété commerciale 45 m²
Otwock, Pologne
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 45 m²
Sol 2/5
html A louer, commerces, 2 pièces, 45 m2, Otwock, Galeria Górna. Nous offrons un espace com…
$804
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OKEASK
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Propriété commerciale 47 m² dans Otwock, Pologne
Propriété commerciale 47 m²
Otwock, Pologne
Nombre de pièces 2
Surface 47 m²
Nombre d'étages 5
A louer, propriété d'affaires, 46,9 m2, Otwock, str. Górna 6. Nous offrons un espace de ser…
$545
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