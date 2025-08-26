Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Pologne
  3. Ostrow Wielkopolski
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Ostrow Wielkopolski, Pologne

1 propriété total trouvé
Maison dans Ostrow Wielkopolski, Pologne
Maison
Ostrow Wielkopolski, Pologne
Surface 114 m²
Offre en préparation. Maison sur terrain magnifiquement meublé, garage en pierre, 6 chambres…
$191,125
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Etalon Estate Group
Langues
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller