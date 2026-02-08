Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Pologne
  3. Lublin
  4. Commercial
  5. Restaurant

Restaurants à vendre en Lublin, Pologne

Restaurant Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Restaurant 900 m² dans Lublin, Pologne
UP UP
Restaurant 900 m²
Lublin, Pologne
Surface 900 m²
Nombre d'étages 2
Un projet unique de tissu à deux étages composé de 900 m2 de pin massif. C'est une solution …
$505,489
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Vendeur particulier
Langues
Русский
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller