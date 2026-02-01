Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Pologne
  3. Voïvodie de Basse-Silésie
  4. Location longue durée
  5. Studio

Loyer mensuel de studios en Voïvodie de Basse-Silésie, Pologne

Vratislavie
4
4 propriétés total trouvé
Studio 1 chambre dans Vratislavie, Pologne
Studio 1 chambre
Vratislavie, Pologne
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 18 m²
La propriété est située dans le centre de Wroclaw, à proximité de nombreux restaurants, café…
$1,265
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Fox Promotion S.C
Langues
English, Polski, Français
Studio dans Vratislavie, Pologne
Studio
Vratislavie, Pologne
Nombre de salles de bains 1
Surface 30 m²
Nombre d'étages 9
Ne manquez pas cette occasion unique! Déplacez-vous dans l'un des derniers appartements disp…
$490
par mois
Laisser une demande
Studio dans Vratislavie, Pologne
Studio
Vratislavie, Pologne
Nombre de salles de bains 1
Surface 30 m²
Nombre d'étages 9
Don't miss out on this unique opportunity! Move into one of the last available flats in a pr…
$650
par mois
Laisser une demande
Studio dans Vratislavie, Pologne
Studio
Vratislavie, Pologne
Nombre de salles de bains 1
Surface 30 m²
Nombre d'étages 5
Ne manquez pas cette occasion unique! Déplacez-vous dans l'un des derniers appartements disp…
$575
par mois
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller