Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Pologne
  3. Leczyca
  4. Location longue durée
  5. Appartement

Loyer mensuel de appartements en Leczyca, Pologne

Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement dans Leczyca, Pologne
Appartement
Leczyca, Pologne
Surface 140 m²
À louer bureaux et services 140 m2 – Łęczyca k. Poznań (Luboń), près de A2
$2,196
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Etalon Estate Group
Langues
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
Aller