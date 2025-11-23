Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Pologne
  3. Cracovie
  4. Résidentiel
  5. Studio

Studios à vendre en Cracovie, Pologne

2 propriétés total trouvé
Studio 1 chambre dans Cracovie, Pologne
Studio 1 chambre
Cracovie, Pologne
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sol 1
LOCATION: We present a studio apartment for rent on Twardowskiego Street in Kraków – near…
$602
Studio 1 chambre dans Cracovie, Pologne
Studio 1 chambre
Cracovie, Pologne
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 35 m²
Nombre d'étages 4
UN APPARTEMENT DE DEUX CHAMBRES DANS UN IMMEUBLE RÉNOVÉ ET ÉLÉGANT au centre de Cracovie.App…
$216,199
Caractéristiques des propriétés en Cracovie, Pologne

avec Garage
Bon marché
Luxe
